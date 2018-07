El AC Milan cambió de patrocinador y presentó su nueva camiseta para la temporada 2018-2019.



Sin embargo, la nueva indumentaria del cuadro rossoneri fue opacada por un grave error en uno de los dorsales de sus jugadores, donde estamparon de manera errónea su apellido.



La falla quedó en evidencia cuando Hakan Calhanoglu modelaba una de las poleras y en su espalda aparecía "Chalanoglu".

