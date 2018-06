El INAF inhabilita a Claudio Maldonado para ejercer como ayudante técnico

Colo Colo sumó un nuevo problema: El INAF no reconoció el curso de entrenador que realizó Claudio Maldonado en Brasil y lo inhabilitó para ejercer como ayudante técnico de Héctor Tapia.



El mismo entrenador albo reconoció el problema tras la eliminación en Copa Chile ante Ñublense. "Marco (Muñoz) y Gualberto (Jara) están habilitados para dirigir. A Claudio (Maldonado) le falta una certificación", dijo en conferencia de prensa.



Desde el organismo solicitan una experiencia mínima de un año dirigiendo en alguna categoría, algo que el exvolante no cumple. Por el momento, Maldonado no puede sentarse en la banca, donde Gualberto Jara cumple el rol de ayudante técnico principal.