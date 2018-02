El hermoso gesto que tuvo Alexis Sánchez con un niño en pleno partido

Alexis Sánchez protagonizó una de las acciones más bonitas del fútbol inglés, ya que tras el gol de Romelu Lukaku, el ariete chileno decidió festejarlo con un niño que entró a la cancha.

El tocopillano dejó absolutamente solo al belga y salió a festejar el tanto, momento en que de improviso apareció un el pequeño fanático del Manchester United que quería abrazar a sus ídolos.

En aquel instante, el chileno se acercó al pequeño y lo abrazó, hecho que se hizo viral en redes sociales.

Football is so much more than just a game. Alexis Sanchez has given this young lad a memory that'll be with him for life. Absolutely brilliant. pic.twitter.com/DD8Bn8RpGV