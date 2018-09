El golazo del Barcelona sobre el PSV en todo su esplendor

FC Barcelona ocupó su cuenta de Instagram para reflejar el tremendo golazo que le convirtió al PSV por Champions League, duelo en que terminarían imponiéndose por 4-0.

Para cualquiera que haya visto el tanto -con Vidal participando en dos ocasiones- quizás no se hubiera dado cuenta del gran detalle del golazo culé, que no fue precisamente un precioso tiro al ángulo o una perfecta ejecución de tiro libre, si no que 22 pases mágicos y en tanto sólo 60 segundos.

Después de aquella exquisita combinación grupal, apareció Lionel Messi para definir somo solo él sabe y ponerle la guinda de la torta a una jugada extraordinaria protagonizada por los catalanes.