El gesto de Alexis Sánchez que le valió críticas ante el Manchester City

En uno de los duelos más atractivos que tuvo la Premier League el fin de semana, Manchester City venció 3-1 al Arsenal para seguir en la cima del certamen.

Alexis Sánchez vivió una tarde frustrante, recibiendo pocas pelotas de gol y ofuscándose con la pobre actuación de su equipo.

Por lo mismo, el gesto que tuvo al final del partido le valió duras críticas en Inglaterra, pues es sabido que quiere partir a los "Citizens".

Un fanático capturó el abrazo entre el chileno y Mikel Arteta, asistente técnico de Pep Guardiola, lo que generó varios cuestionamientos de los hinchas "Gunners".

Big hug between Arteta and Sanchez as the Arsenal man heads for the changing room. pic.twitter.com/7jCvbPyToA