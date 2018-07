El fotógrafo que terminó en medio de la celebración de Croacia: "Siempre estuve tomando fotos"

Uno de los momentos llamativos que se dio durante la clasificación de Croacia a la final de la Copa del Mundo fue la celebración del gol de Mario Mandzukic, ya que el festejo fue tal que los jugadores terminaron cayendo sobre el sector de los reporteros gráficos.



Quien se vio "perjudicado" por esta situación fue el fotógrafo de la agencia France Presse (AFP), Yuri Cortez, quien terminó dentro del lote de futbolistas en el estadio Luzhniki de Moscú.



Al respecto,e el fotógrafo salvadoreño sostuvo que "estaba tomando la foto cuando vinieron en frente. Cambié la cámara con el lente gran angular porque sabía que estaban muy cerca y empezaron a empujarse entre ellos con los que venían a celebrar".



"Sentí cómo la silla se fue para abajo, pero como ya tenía la cámara con el angular siempre estuve tomando las fotos", contó.

Domagoj Vida kissing camera man after the whole team knocked him down celebrating Mandzukic's winning goal. 😂❤️❤️❤️🇭🇷 pic.twitter.com/xUkSi5rbae