El fixture de los equipos chilenos en la Copa Libertadores 2018

Se sorteó la Copa Libertadores 2018 en la que Chile tendrá la presencia de Universidad de Chile y Colo Colo desde la fase de grupos, mientras Universidad de Concepción y Santiago Wanderers buscarán sumarse desde la segunda fase.

Este es el calendario del torneo sudamericano de clubes más importante:

Fase I

Ida: 22 de enero

Vuelta: 26 de enero

Fase II (30 de enero al 8 de febrero)

Santiago Wanderers

Ida: Santiago Wanderers vs Melgar (Elías Figueroa) - 30,31 de enero o 1 de febrero

Vuelta: Melgar vs Santiago Wanderers (Melgar, Arequipa) - 6,7,8 de febrero.

Universidad de Concepción

Ida: Universidad de Concepción vs. Vasco da Gama (Ester Roa Rebolledo, Concepción)

Vuelta: Vasco da Gama vs. Universidad de Concepción (Sao Januário, Rio de Janeiro)

Fase de Grupos

Colo Colo será parte del Grupo 2 junto a Atlético Nacional, Bolívar y Delfín. Por su parte, Universidad de Chile está en el Grupo 5 junto a Cruzeiro, Racing Club de Avellaneda y el Ganador 3.

Estos son los grupos de la edición 2018 de Copa Libertadores:

Grupo 1: Gremio, Cerro Porteño, Defensor Sporting, Monagas.

Grupo 2: Atlético Nacional, Bolívar, Colo Colo, Delfin.

Grupo 3: Peñarol, Libertad, The Strongest, Tucumán.

Grupo 4: River Plate, Emelec, Flamengo, G1

Grupo 5: Cruzeiro, U de Chile, Racing, G3.

Grupo 6: Santos, Estudiantes, Real Garcilazo, G2.

Grupo 7: Corinthians, Independiente, Millonarios, Deportivo Lara.

Grupo 8: Boca Juniors, Palmeiras, Alianza Lima, G4



Fixture de Colo Colo

Fecha 1: Colo Colo vs Atlético Nacional (Estadio Monumental)

Fecha 2: Bolívar vs Colo Colo (Hernando Siles)

Fecha 3: Colo Colo vs Delfín (Estadio Monumental)

Fecha 4: Delfín vs Colo Colo (Estadio Jocay)

Fecha 5 Colo Colo vs Bolivar (Estadio Monumental)

Fecha 6 Atlético Nacional vs Colo Colo (Atanasio Girardot)

Fixture de Universidad de Chile

Fecha 1: Ganador 3 vs Universidad de Chile (Por definir)

Fecha 2: Universidad de Chile vs Racing (Estadio Nacional)

Fecha 3: Universidad de Chile vs Cruzeiro (Estadio Nacional)

Fecha 4: Cruzeiro vs Universidad de Chile (Mineirao)

Fecha 5: Racing vs Universidad de Chile (El Cilindro)

Fecha 6: Universidad de Chile vs Ganador 3 (Estadio Nacional)

Octavos de final

A esta fase accederán los dos primeros de cada grupos, mientras que los terceros entrarán a la segunda fase de la Copa Sudamericana.

Ida: 7, 8 y 9 de agosto

Vuelta: 28, 29 y 30 de agosto

Cuartos de final

Ida: 18, 19 y 20 de septiembre

Vuelta: 2, 3 y 4 de octubre

Semifinales

Ida: 23, 24 y 25 de octubre

Vuelta: 30, 31 de octubre y 1 de noviembre

Finales

Ida: 7 de noviembre

Vuelta: 28 de noviembre