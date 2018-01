El fixture de las primeras cuatro fechas del Torneo Nacional 2018

A falta de menos de tres semanas para el inicio del Torneo nacional 2018, los clubes ya conocieron el fixture de las primeras cuatro fechas para el campeonato largo.



No obstante, la ANFP aún no ratificó la información, aunque ya notificaron a los equipos de sus primeros rivales para el torneo que comenzará el próximo sábado 3 de febrero.



Primera fecha (3 y 4 de febrero)



-Universidad de Chile vs Unión Española

-Deportes Antofagasta vs Colo Colo

-Universidad Católica vs Deportes Temuco

-Everton vs Deportes Iquique

-Universidad de Concepción vs O'Higgins

-Audax Italiano vs Huachipato

-San Luis vs Curicó Unido

-Palestino vs Unión La Calera



Segunda fecha (10 y 11 de febrero)



-Unión Española vs Palestino

-Colo Colo vs Audax Italiano

-Unión La Calera vs Deportes Antofagasta

-Deportes Temuco vs Universidad de Concepción

-Deportes Iquique vs Universidad de Chile

-O'Higgins vs Everton

-Curicó Unido vs Universidad Católica

-Huachipato vs San Luis



Tercera fecha (17 y 18 de febrero)



-Unión Española vs Deportes Antofagasta

-Palestino vs Colo Colo

-Audax Italiano vs Deportes Temuco

-Iquique vs Unión La Calera

-O'Higgins vs Huachipato

-Everton vs Universidad Católica

-Universidad de Chile vs San Luis

-Universidad de Concepción vs Curicó Unido



Cuarta fecha (24 y 25 de febrero)



-Curicó Unido vs Unión Española

-Colo Colo vs O'Higgins

-Deportes Antofagasta vs Deportes Iquique

-Deportes Temuco vs Universidad de Chile

-Universidad Católica vs Unión La Calera

-Huachipato vs Universidad de Concepción

-Audax Italiano vs Everton

-San Luis vs Palestino