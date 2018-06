El FC Barcelona se molesta con Piqué por participación en documental de Griezmann

El FC Barcelona expresó su molestia por la participación de Gerard Piqué, a través de su productora Kosmos Studios, en el documental en el que Antoine Griezmann anunció que se quedaba en el Atlético Madrid.

"El presidente (Josep Maria Bartomeu) habló con Gerard Piqué para trasladarle que su intervención había generado sorpresa y malestar en el club y entre muchos barcelonistas", dijo el vicepresidente deportivo del Barça, Jordi Mestre.

El defensa azulgrana incluso ocupó su cuenta de Twitter para promocionar "La Decisión".

Gran trabajo de toda la gente de @Kosmos_Studios. Felicidades equipo! https://t.co/vMfJILaTPB — Gerard Piqué (@3gerardpique) June 14, 2018

Piqué se defendió y aseguró que él sólo puso los equipos. "Yo no grababa, no he hablado con él durante todo este proceso (…) En el momento que lo sé (que se queda), hablo con gente del club y lo comunicó. Es el último día, ya no tienen tiempo de reacción", dijo.