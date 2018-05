El fanatismo de los egipcios por Salah que adornan El Cairo

Liverpool se enfrenta esta tarde ante la Roma en el Olímpico por la semifinal de vuelta de la Champions League.



En la previa, los fanáticos egipcios llenaron de imágenes las redes sociales con distintas postales y productos de Mohamed Salah en El Cairo para demostrar su fanatismo.



Lámparas, murales, cojines, pancartas presidenciales y figuras bailables son solo algunos de los accesorios que son íconos de la capital egipcia.

Mo Salah is everywhere in Cairo 🇪🇬 pic.twitter.com/jOmXMLkIva — B/R Football (@brfootball) May 1, 2018

So proud of this seller 😊 pic.twitter.com/hI3IkvkUzy — Mohamed Salah (@__MoSalah) May 2, 2018