El extraordinario punto con que Kyrgios deslumbró a todos en Miami

Pese a que Nick Kyrgios fue eliminado del Masters 1000 de Miami a manos del croata Borna Coric, el australiano dejó un espectacular punto para el recuerdo mientras se disputaba el primer set.

Tras un globo efectuado de gran manera de parte de su rival, el oceánico le dio a la pelota de espaldas y por entremedio de sus piernas, logrando un gran passing.

Fu un tremendo golpe, donde Kyrgios evidenció lo que es capaz de hacer cuando realmente se motiva en una cancha de tenis.

Después de aquello, en el segundo y tercer parcial, el australiano se enfrascó con el árbitro, se fue del partido y terminó cayendo fácilmente.

"One of the best hot dogs you will ever see"@NickKyrgios, that is OUTRAGEOUS 🔥#MiamiOpen pic.twitter.com/lCeCLJuJEy