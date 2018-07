El golfista chileno Joaquín Niemann disputa este sábado la tercera jornada del Canadian Open 2018 y de entrada dio muestras de sus credenciales.

Cuando se enfrentaba al segundo hoyo del día, que era par 5, el golfista chileno realizó un sensacional eagle con el que le descontó dos golpes a su tarjeta, quedando con -11 y en la quinta posición.



