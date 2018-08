Joaquín Niemann no comenzó de la mejor forma en la última jornada del Wyndham Championship, pero en el Hoyo 15 agarró confianza y deslumbró con un espectacular eagle.

En su sexto desafío del día, que era par 5, el golfista nacional completó la tarea en sólo tres golpes, lo que le sirvió para descontarle dos impactos a su tarjeta y dar un gran salto en la tabla.

Perfect speed.



Joaquín Niemann gets the 🦅 to drop.#QuickHits pic.twitter.com/FKFdwW9hSp