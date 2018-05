La Conmebol suspendió a Lorenzo Reyes por dos partidos, luego de su expulsión ante Racing por agredir a Ricardo Centurión.



Además, Universidad de Chile deberá pagar US$ 3 mil de multa por la acción del "Lolo", la que será restada del monto que recibirá la U por derechos de televisación.



No obstante, la Conmebol confundió al equipo que deberá hacerse cargo de la sanción y señaló que el importe de la multa será descontado a The Strongest.