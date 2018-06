El equipo ideal de la primera fecha del Mundial de Rusia

AS Chile

La primera jornada del Mundial de Rusia ha dejado varias sorpresas y muchos goles. Y, por supuesto, hay jugadores que han demostrado un gran nivel durante estos 16 partidos. Este es el 11 ideal.

Ali Beiranvand (Irán)





Irán debutó con victoria por la mínima contra Marruecos gracias a un gol en contra de Bouhaddouz. Pero el triunfo se fundamentó en el rocoso entramado defensivo ideado por Carlos Queiroz y la gran actuación de su meta Beiranvand. El portero iraní desesperó a los atacantes marroquíes, parando todos sus disparos con intervenciones de mucho mérito. España tendrá estar muy certera de cara a puerta para derrumbar el muro de Irán.

José María Giménez (Uruguay)





El central del Atlético de Madrid realizó un partido soberbio, tanto en defensa como en ataque. Ganó el 88% de sus disputas aéreas durante el encuentro contra Egipto y coronó su gran actuación con un golazo, también de cabeza, en el minuto 89. Una victoria que encarrila el futuro de la selección uruguaya en Rusia. Tabárez tiene en Giménez un diamante en la zaga.

Héctor Moreno (México)





Una de las sorpresas de esta primera jornada ha sido la derrota de Alemania, vigente campeona del mundo, contra México. El perfecto planteamiento defensivo de Juan Carlos Osorio maniató a los germanos. Toda la zaga estuvo perfecta pero, por encima de todos, destacó Héctor Moreno, central de la Real Sociedad. El káiser azteca hizo un partido impecable junto a su pareja Hugo Ayala y dejó en blanco a los delanteros alemanes.

Fabian Schär (Suiza)





Brasil no logró pasar del empate en su debut ante Suiza. El gran culpable fue el seleccionador suizo Petkovic, que ha creado un equipo muy rocoso y competitivo. No obstante, los jugadores también destacaron y, en defensa, estuvo brillante Fabian Schär. El central del Depor lideró a una zaga que no se descompuso ni con el gol de Coutinho. Tras una temporada complicada en España, Schär espera resarcirse a lo largo de este Mundial.

Aleksandar Kolarov (Serbia)





Serbia regresó a una fase final de una Copa del Mundo ocho años después con una victoria por 0-1 ante Costa Rica. El autor del gol fue Kolarov, que batió a Keylor Navas con un magistral tiro libre. El lateral serbio es un consumado lanzador de golpes francos y, una vez más, lo volvió a demostrar. Además, también hizo un partido muy serio en defensa, se sumó con peligro al ataque y asistió a sus compañeros con buenos centros desde la banda izquierda.

Hirving Lozano (México)





El gran héroe de México en la victoria contra Alemania. Su gol tras una gran jugada a la contra provocó el delirio y hasta un terremoto en el país azteca. El joven jugador del PSV, además del tanto, dejó muestras de todo el talento que atesora y que le convierten en el futbolista mexicano con más proyección. Su velocidad a campo abierto volvió locos a los alemanes, que nunca supieron cómo frenarle. El futuro de México está en sus pies.

Luka Modric (Croacia)





El capitán de Croacia volvió a dar una clase magistral de juego contra Nigeria. Pases cortos, largos, con el interior, con el exterior, mando en el centro… El jugador del Real Madrid sacó a relucir toda su calidad un día más. Además, participó en los dos goles croatas. Botó el córner que acabó en autogol de Etebo y trasformó el penal del 2-0 en el minuto 70. Modric lideró el gran debut del combinado de Dalic en Rusia.

Philippe Coutinho (Brasil)





Brasil fue irregular en su partido contra Suiza a pesar del golazo de Coutinho. El volante del Barça marcó un tanto marca de la casa: disparo desde la frontal con rosca a la escuadra del palo más lejano. Una delicia. También se asoció en el centro del campo con Neymar y William. Entre los tres llevaron mucho peligro sobre el área de Sommer, pero la defensa helvética logró frenar los ataques. Su buena actuación sólo la ensombreció el empate.

Diego Costa (España)





Diego Costa jugó contra Portugal su mejor partido con España hasta la fecha, coronado con dos goles. El primero lo marcó tras marear en la frontal del área a Fonte, y en el segundo sacó su faceta de cazagoles para remachar en línea de gol un envío aéreo de Busquets. Pero además, el delantero del Atlético no paró de correr, luchar y pelearse con los centrales lusos. Diego Costa en estado puro. Ha llegado muy motivado y en forma a Rusia y este puede ser su Mundial.

Harry Kane (Inglaterra)





Si Inglaterra no pinchó contra Túnez fue gracias a Harry Kane. El delantero del Tottenham marcó dos goles que salvaron a los ingleses. Dos goles de killer (ambos dentro del área pequeña y tras un rechace en jugadas a balón parado) con los que se estrenó como goleador en un Mundial. Además, ejerció de capitán durante los peores momentos de su selección contra los africanos. Southgate e Inglaterra se encomiendan a Kane en Rusia.

Cristiano Ronaldo (Portugal)





El gran protagonista de la primera jornada. Ya es el pichichi del Mundial gracias a su hat-trick contra España. De penal, con la ayuda de De Gea y de falta directa. Sólo le faltó anotar de cabeza para mostrar todos sus recursos de cara a portería. Cristiano fue el gran culpable de que España no pudiera pasar del empate ante Portugal. El delantero del Real Madrid ha llegado muy motivado a Rusia para batir uno de los pocos récords que aún le faltan: ser el máximo goleador de un Mundial.