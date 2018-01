El enigmático último video en Instagram de Alexis Sánchez

Un enigmático video publicó Alexis Sánchez luego de que los medios ingleses ratificaran su llegada al Manchester United.

El chileno publicó un video donde aparece abordando un jet privado en medio de las fuertes nevazones que afectan a Londres.

Según informa Chris Weatley, corresponsal del sitio Goal, el delantero de 29 años está abordando su vuelo rumbo a Manchester, donde se realizará los exámenes médicos y será presentado como nuevo refuerzo.

Alexis Sanchez's latest Instagram story boarding his private jet to Manchester ahead of the big transfer from Arsenal. pic.twitter.com/1pnmj1xg7r — Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) January 21, 2018

En las imágenes, se escucha de fondo la canción "No easy way out" ("no hay salida fácil", en español) de Robert Tepper, uno de los temas más emblemáticos de la banda sonora de Rocky IV.

Su composición fue pedida directamente por Sylvester Stallone para la cinta y así retratar la fragilidad del ser humano en los momentos claves que impone el destino.

El aeroplano C55B, donde viaja el tocopillano, puede ser seguido en directo y en Manchester le espera una intensa lluvia.