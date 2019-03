El emotivo mensaje que envió Marcelo Bielsa a Chile desde Inglaterra

Lleva a nuestros compatriotas en el corazón. Marcelo Bielsa no se olvida de Chile, ya que desde Inglaterra se refirió nuevamente a su paso que tuvo por el país, donde dirigió a la Roja desde agosto de 2007 hasta febrero de 2011, llegando a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica.

Por lo anterior, guarda un sentimiento profundo por nuestro país, y lo hizo saber con un emotivo mensaje. "Todos aspiramos como logro máximo en la vida a ser queridos, y yo quiero mucho a Chile. Es un lugar donde me sentí muy querido. No me olvido de lo admirable que es su gente y todos los que hacen el país día a día", lanzó el técnico trasandino.

Además, el DT habló sobre su relación con Luis Bonini, su fallecido ex preparador físico. "Fue un compañero entrañable durante 20 años. Siempre dejaba percibir su gran sentido común. Fue un hombre transparente. Y el hombre común agradece la ausencia de demagogia y valora la sinceridad", cerró.