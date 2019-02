Tras el triunfo del United ante Chelsea por la FA Cup, se dio una emocionante escena entre Ander Herrera y Alexis Sánchez, después de que el español le diera una emocionante arenga finalizado el cotejo.

El ingreso de Sánchez por Lukaku fue para darle mayor respiro a la salida del United en el mediocampo, y no para tener una labor ofensiva, a esas alturas del partido, y el chileno cumplió a cabalidad el rol de presionar en el medio, algo que fue inmediatamente reconocido por el jugador español.

Love how Ander Herrera went over to Alexis at full time. He mentioned post match how impressed he was with how hard Alexis Sanchez worked when he came on. Alexis is having a hard time and Ander Herrera being a leader and motivating him is brilliant. Has to be our next captain! pic.twitter.com/jzjeclp6DR