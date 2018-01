El emotivo gesto de un hincha azul con un albo que emocionó a Pinilla

Twitter es una red social reconocida por la agresividad de sus usuarios, especialmente los anónimos, pero donde ocasionalmente hay nobles gestos que alegran a todo el mundo.

Esta vez fue el caso de Julio Valenzuela (@JulioNegro87), paramédico e hincha de la Universidad de Chile que relata en la red social cómo le regaló a un amigo albo una camiseta de Colo Colo para compartir la pasión por el fútbol "porque no somos enemigos".

Un día, "Salo" dentro de sus limitaciones me trataba de explicar su fanátismo y amor por @ColoColo pero me di cuenta que le faltaba algo, una camiseta.



Pero desde ahora el tiene una para que la use orgulloso como yo 🤘🔴🔵 @udechile



Porque no somos enemigos pic.twitter.com/7pCE63vnxs