El emotivo festejo de Esteban Paredes por su cumpleaños: Espero jugar hasta los 50 años

Hasta un fanático que llegó con todas las camisetas que ha vestido llegó al estadio Monumental a saludar a Esteban Paredes, quien se mostró emocionado por los saludos en vista de su cumpleaños número 38.



El delantero dijo encontrarse "feliz de compartir un poco de tiempo con los hinchas, con la gente que me da esto. Es algo muy lindo, gratificante para uno, muy especial".



Paredes confesó que no se esperaba seguir vigente a los 38 años, aunque "esto es el día a día. Hay que entrenarse bien para estar vigente. Estoy bien, me siento tranquilo, físicamente no tengo ningún problema y espero poder jugar hasta los 50 años".



En cuanto a lo que representa para el pueblo albo, el goleador histórico sostuvo que "mucha gente me lo dice, pero uno como persona no siente lo mismo o no dimensiona lo que la gente te quiere. Ante eso estoy muy feliz y sobre todo de que las personas me tengan un cariño especial".