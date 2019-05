El duro castigo que recibió el técnico de Los Leones tras graves insultos a su par de Valdivia

Una dura sanción de siete partidos recibió el técnico de Los Leones, Claudio Jorquera, tras insultar gravemente a su par de Deportivo Valdivia, Manuel Córdoba, durante un partido en la final de la Liga Nacional de Básquetbol.

El escándalo fue captado hace algunos días atrás por ADN Deportes, cuando conversaban con Córdoba tras el cotejo. "Jorquera me insultó, delante de todo el mundo. (ve a Joquera y le empieza a gritar) ¿Por qué no me insultas ahora?", se escucha decir al DT.

Y la respuesta de su colega no se hizo esperar. "Te estoy diciendo ¿Qué quieres que te diga? Te dije 'drogadicto y la conchetumadre'".

El Tribunal de Disciplina de la Liga, además determinó que Jorquera "estará privado de desempeñar las funciones propias de su oficio como técnico en siete partidos, no pudiendo ingresar antes ni durante el partido a los camarines ni estar en contacto con sus jugadores ya sea durante el partido o durante los intervalos". Además, deberá pagar una multa de $1.000.000".