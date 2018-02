El drama de Walter Montillo: colegios rechazan a su hijo síndrome de down

Le ha tocado difícil a Walter Montillo en las últimas semanas. Primero una lesión a su rodilla hizo reaparecer todos los fantasmas que lo llevaron en un momento a retirarse. Y ahora, la discriminación que ha sufrido con su hijo.

El talentoso volante reveló en su cuenta de Twitter que varios establecimientos educacionales de Argentina le han negado matrícula a Santino.

"Nunca pense que en mi propio pais iba a ser tan dificil anotar mi hijo en una escuela.... Tengo un hijo con sindrome de down no una bomba nuclear (sic)", escribió.

Según Montillo, "es de no creer, hay vacantes hasta que les informamos 'tiene down', ah no hay mas vacantes! Muy triste @EducacionAR @gcba @EducacionBA (sic)".

Santino se ha ganado el corazón de los clubes donde jugó su padre, quien en redes sociales constántemente sube fotos suyas, tras la complicada cirugía al corazón -la quinta- a la que el pequeño fue sometido.