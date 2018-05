El doble de Mohamed Salah que revoluciona Egipto para los partidos de Champions

Ahmed Bahaa es un ciudadano común en Egipto. Sin embargo, cuenta con la particularidad que es idéntico al ídolo del momento: Mohamed Salah.



De hecho, hace dos años Bahaa conoció a Salah en El Cairo, donde un programa de televisión los juntó por su parecido físico.



"Me dijo que le parecía que estaba ante el espejo, sin embargo, es él el que se parece a mí, porque yo soy más viejo", dijo su doble.



Para los partidos del Liverpool en Champions, Bahaa se viste con la tricota de los "Reds", y la gente se saca fotos con él como si fuera el delantero del elenco inglés.



"Me encuentro con gente que no conozco y me reciben con los brazos abiertos, como si fuésemos amigos o primos, así es como la gente ve a Salah, como uno de ellos", agregó.