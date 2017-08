El doble blooper de Dembélé en su presentación como jugador del Barcelona

Ousmane Dembélé fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona ante alrededor de 18 mil personas en el Camp Nou.



En su primer evento con el cuadro culé, el delantero francés comenzó a dominar el balón, sin embargo, este se le escapó y después cuando trató de levantarlo de espaldas falló nuevamente.





"Dembele is better than Neymar" lol😭😂 #Barca pic.twitter.com/WpvXU8UHJp