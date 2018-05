El difícil prsente de Neymar: Tiene miedo de volver a jugar y Zidane asegura que no lo pidió

A cerca de un mes que se inicie la Copa del Mundo, las certezas no abundan en la vida del atacante brasilero. Neymar Junior volvió a encender las alarmas del camarín del París Saint Germain, a la espera de una bienvenida en Real Madrid que no aparece.

El delantero sigue mejorando de su lesión, pero no está listo para defender a Brasil en Rusia 2018. "La recuperación está yendo bien, pero tengo miedo de volver. Lo que debo hacer es intentar que desaparezca ese miedo", reconoció en una entrevista a Zico.

Claro que los problemas de Neymar no se detienen en el juego. Porque los jugadores del PSG se molestaron al saber que su padre exigió un nuevo salario para continuar en la Ligue 1, aunque ya recibe unos 37 millones de dólares anuales. "Debería jugar él solo", fue el comentario de un jugador galo que cita el Diario Ovación.

Los rumores sobre la potencial llegada del atacante a Real Madrid, molestan al técnico Zinedine Zidane, quien reiteró que está enfocado en la Liga de Campeones. "No he pedido a Neymar y no voy a entrar en eso. Tenemos que acabar bien la temporada, del resto se hablará después", contestó Zizou, según precisa El País.