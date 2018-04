El día en que Gabriel Ruiz-Tagle aseguró que no regresaría a Colo Colo

Gabriel Ruiz-Tagle es el nuevo presidente de Blanco y Negro y en las próximas horas conversará con los medios en el estadio Monumental para oficializar la noticia.



El exministro del Deporte, que ya dirigió la concesionaria entre 2007 y 2010, volverá a ocupar el cargo de presidente de ByN en desmedro de Aníbal Mosa.



No obstante, en 2013 aseguró que no volvería a ocupar un cargo dirigencial en el club una vez finalizada su labor en el Instituto Nacional de Deportes.



"A Colo Colo le debo mucho, ahí pasé los mejores años de mi vida. Sin embargo, es una etapa que debe quedar atrás. No creo que las segundas partes sean buenas. No pretendo volver a Colo Colo, quiero decirlo con claridad", dijo en una entrevista con La Tercera.



En aquella conversación dejó en claro que tampoco postularía a la ANFP y recalcó que era inviable un retorno al Cacique. "Quiero decirle una cosa categóricamente: no voy a volver a Colo Colo ni me voy a postular a la presidencia de la ANFP. Estas cosas están decididas".