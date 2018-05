El descargo de Cristián Álvarez por el hincha de la U que se burló de Tupper

La repudiable burla de un hincha de la U a Raimundo Tupper en el clásico universitario no pasó desapercibida para Cristián Álvarez, quien escribió una carta pública realizando sus descargos.



"Lo del hincha de la U es una vergüenza para nuestro fútbol, para el deporte e inclusive para nuestra sociedad", manifestó el "Huaso".



"Demuestra la bajeza de valores, la inexistencia del respeto por el otro, la falta de darnos cuenta que la rivalidad queda en cancha y que el fútbol no puede dar espacio a este tipo de personas", agregó.



Además, hizo un llamado a las autoridades para que "ojalá se tomen las medidas que correspondan y no se ensucien los espectáculos deportivos por este tipo de personas".

— Cristian Álvarez (@Cris4Alvarez) May 15, 2018