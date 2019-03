El debut de Isidora Jiménez como periodista

Isidora Jiménez llegó este jueves hasta el Parque Gabriela en la comuna de Puente Alto para presenciar la conmemoración del Día del Síndrome de Down, pero no lo hizo como una invitada más, si no que como periodista, ya que llegó para reportear el evento mientras cursa su quinto año de carrera.

La invitada estelar era la ministra del Deporte, Pauline Kantor, quien aparte de hablar del evento, se dio un tiempo para atender a Isidora, mientras ella la entrevistaba junto a un puñado de estudiantes de la Universidad Andrés Bello.

"Estoy en el último año de periodismo y esta actividad era parte del ramo del taller. En la mañana, la profesora nos mandó una pauta con varias opciones de actividades para ir a cubrir durante el día. Obviamente me tiré por la parte del deporte. Vi que en Puente Alto se iba a conmemorar el Día del Síndrome de Down y que iba a estar la ministra, así es que me vine con unos compañeros", comenzó diciendo la velocista en conversación con LUN.

En esa línea, añadió que "nuestra misión era obtener cuñas de la ministra. Lo logramos y después tuve que escribir una crónica sobre lo que reporteamos".

Consultada sobre si era la primera vez que salía a reportear en terreno, Jiménez sostuvo: "No, antes me había tocado entrevistar a otras autoridades, pero ahora fue diferente porque la ministra me conocía en mi faceta de deportista. Fue un poco raro que me viera como estudiante, pero lo pasé bien".

Por su parte, la titular de la cartera indicó que "para mi fue un honor y una sorpresa que me entrevistara la Isi. Nos conocemos desde hace tanto tiempo y nunca pensé que nos toparíamos en una situación así (...) Tengo que decir que es una excelente reportera y tiene mucho futuro en el periodismo".