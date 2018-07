El CTI de Lucas Barrios aún no llega a Colo Colo y es duda para enfrentar a La Calera

Colo Colo sumó un contratiempo de último momento y por ahora no podrá contar con Lucas Barrios para el partido de este sábado ante Unión La Calera.



Héctor Tapia confirmó este jueves que aún no llega Certificado de Transferencia Internacional (CTI) desde Argentina, por lo que la presencia de la "Pantera" en el Torneo Nacional está en suspenso.



No obstante, según información de ADN Deportes, el documento llegaría a más tardar este viernes en la mañana a Macul.



Por otro lado, los CTI de Esteban Pavez y Damián Pérez ya arribaron al Monumental, y ambos jugadores son opciones para enfrentar a los cementeros.