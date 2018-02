El CTI de César Pinares no llegó y quedó descartado para enfrentar a A. Nacional

Pese a que Sergio Goino, representante de César Pinares, manifestó la semana pasada que el CTI del jugador estaba casi cerrado, el pase provisorio no llegó y el ex UE quedó descartado para el duelo de este martes ante Atlético Nacional.



Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, confirmó que el jugador aún no recibe el permiso por parte de la FIFA. "Sabíamos la situación de Pinares una vez que lo contratamos, pero los abogados están trabajando para solucionar el tema", indicó el mandamás.



Cabe recordar que el CTI le llega directo a Pinares y no lo recibe Colo Colo, ya que es el exhispano quien está en litigio con el club árabe y el que llevó el caso a la FIFA.

Pinares se une a Julio Barroso, quien está descartado para el debut del Cacique en la Copa Libertadores por lesión.