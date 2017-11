El conmovedor video que emociona a Todo Perú antes de la revancha ante Nueva Zelanda

La selección de Perú se jugará el todo por el todo esta noche en Lima para volver a una Copa del Mundo después de 36 años. Y el país incaico está absolutamente detenido para este crucial duelo, donde lo único que se habla es del partido que jugarán a las 23:15 horas ante Nueva Zelanda.

Y antes de este esperado encuentro, la barra "La Blanquirroja" lanzó un emotivo video de arenga, donde un fanático recuerda a su padre y la promesa de vender el auto para acompañar a su selección a un Mundial. Una historia que llegó hasta el alma de los peruanos.

"No sé cuánto me dan por el auto, pero ya lo puse en venta. Te prometo que si clasificamos, como sea voy a ir a Rusia. Y que no habrá cancha que no pise la selección en la que no haya al menos un loco cantando hasta el último segundo. Increíble estar ahora a 90 minutos que somos Perú y estamos de vuelta".