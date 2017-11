El conflicto por Fernando de Paul que podría llevar a la U y a San Luis ante la FIFA

Un problema que podría conllevar consecuencias en contra de San Luis y Universidad de Chile ha quedado al descubierto, luego de que se consignaran irregularidades durante la negociación realizada por el arquero que hoy milita en el Romántico Viajero, Fernando de Paul.



El conflicto nace por una denuncia de César Villegas, quien poseía el 50% del pase del arquero. Una porción cuyo resto fue adquirida por los azules y no le fue comunicada.



"Ayer cuando me llegó una copia, San Luis había negociado el 100% de los derechos económicos, lo que no corresponde, y más encima había fijado un pago del 50%, que era el mío para el 1 de julio de 2018 y que la U puede hacer efectivo", relata.



Ante la situación, Villegas se reunión con Pablo Silva, director ejecutivo de Azul Azul, a quien se le explicó que el contrato estaba ilícito.



"Le entregué todos los antecedentes y me dijo que iba a entregar una respuesta el próximo miércoles. De momento, mis abogados están preparando una futura demanda, en donde pediríamos por daño y perjuicio moral, y que la FIFA sancione donde están los registros económicos y que ellos sancionan fuertemente", manifestó.



Villegas aclaró que las acciones a tomar serán "dependiendo de la respuesta que me den. Va a depender de eso ya el día jueves lo que verán los abogados, pero mi idea es resolver la situación conversando, sino ver la parte judicial, una demanda civil y luego verlo por medio de la FIFA".