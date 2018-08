El complejo escenario que atraviesa Danny Pérez en Colo Colo

AS Chile

Danny Pérez vivía un gran momento en Venezuela tras haber conseguido el título con Zamora FC. Pero su objetivo estaba en el exterior y Colo Colo seguro fue una gran opción. El cuadro albo lo anunció tras un préstamo de Deportes La Serena. Sin embargo, luego de un mes y medio, el delantero aún no debuta en Chile.

Lo más preocupante para los venezolanos es que en unos meses se realizará el Torneo Sudamericano Sub 20, donde Pérez llegará como una de las grandes figuras, pero inactivo. Y el desafío será obtener el subcampeonato que se logró hace dos años en Corea del Sur.

En el Monumental siempre declararon que las oportunidades podrían tardar en llegar, pero el problema radica que el jugador tampoco ha sido tomado en cuenta en la Sub 19 que dirige Manuel Crespo. Además, fuentes de AS Venezuela aseguran que el jugador no convence a Héctor Tapia.

Gualberto Jara, ayudante técnico en Colo Colo, aseguró hace unos días que esto no quiere decir que las oportunidades no le van a llegar al venezolano, sino que “se tiene que dar los tiempos. Es un chico muy joven, tiene condiciones, pero se tiene que ir realizando. Por primera vez está jugando fuera de su país, con todo lo que significa”.

Además, Jara también reveló que Tapia seguirá de cerca lo que vaya realizando el delantero venezolano: “Ahí está trabajando con nosotros. Va a competir primero en su categoría, en la juvenil. Ahí lo vamos a estar siguiendo bien de cerca. Esperará su oportunidad. Ese fue el pensamiento del directorio”.

Danny Pérez era seguido de cerca por el seleccionador de la ‘Vinotinto’, pero este complejo panorama podría hacer que Rafael Dudamel se replantee muchas cosas.