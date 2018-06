El colosal esfuerzo de LeBron James no tuvo premio ante los Warriors

Cleveland y Golden State finalmente arrancaron las finales de la NBA con un electrizante primer partido, que estuvo igualado en todo momento y que tuvo como gran protagonista a LeBron James.

El alero de los Cavs realizó un esfuerzo impresionante: Marcó 51 puntos y se convirtió en el sexto jugador en la historia de la NBA en marcar más de 50 en una final, mérito que sólo ostentaban Elgin Baylor, Rick Barry, Jerry West, Bob Petit y Michael Jordan.

Precisamente sobre este último, en el tercer cuarto se fue al descanso con 36 puntos personales, firmando su partido 109 con más de 30 tantos en playoffs, algo que hasta ahora sólo había logrado el legendario escolta de los Chicago Bulls.

Sin embargo, el titánico rendimiento de James sólo sirvió para forzar a una prórroga ante los campeones vigentes de la NBA, donde finalmente cayeron por 124-114, con gran despliegue de Stephen Curry y Draymond Green.

Precisamente, este último protagonizó uno de los momentos defensivos más llamativos del partido, cuando frenó a LeBron con un "piquete a los ojos", marcando así su cuarta falta técnica en lo que va de playoffs.

Otra de las jugadas que podrían costarle el anillo a los Cavaliers fue la realizada por JR Smith, quien inexplicablemente se dirigió a su propia canasta cuando pudo haber desequilibrado el partido a cuatro segundos del final.

