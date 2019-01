'El chileno es malagradecido': El desahogo de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz se descargó a propósito de su marginación de la selección chilena y reconoció la sensación de desprecio que ha sentido tras los títulos nacionales conseguidos con la Roja.

Consultado por el diario Clarín por su error en la final de la Copa Confederaciones 2017, el volante aseguró que "el chileno es malagradecido. A nadie le importan los logros del pasado".

"Junto al Chueco Mena y otros pocos muchachos hemos ganado tres títulos internacionales para Chile, de los cuatro que tiene en su historia. Es decir, un par de privilegiados somos parte del 75 por ciento de los títulos internacionales de Chile y aún así la gente no lo valora", añadió.

Para Díaz, "el chileno en general te saca en cara los errores. Somos muy chaqueteros, como decimos nosotros, pero no me molesta que sean así conmigo".





Sobre su marginación de la Roja, el volante puntualizó que "estoy bien física y futbolísticamente. Es uno de los mejores momentos de mi carrera y lo disfruto al máximo. Si tengo que volver a la selección, iré con toda la seguridad y la alegría del mundo, pero si no me toca, no pasa nada: lo miraré desde afuera".

"Tengo claro de que, en este momento, a mí me sacaron de la selección y no pienso en tomarme una revancha. Demuestro en Racing lo bien que estoy; si al entrenador, le sirve bien, y sino también", disparó.

Sobre su estadía en Avellaneda, Díaz fue tajante en declarar que "de Chile no extraño nada. Tengo a mis viejos y familiares y cada vez que voy trato de disfrutar y pasar tiempo con ellos, pero no me quita el sueño volver".

"Entiendo que así me adapto mejor. El estar mucho en el lugar que juego me permite agarrar las costumbres enseguida. Me gusta interiorizarme en la música, en la comida, en cómo hablan", explicó.





Finalmente, sobre los entrenadores que más lo marcaron, Díaz manifestó que "Marcelo Bielsa es el fundador de todo lo bueno que le pasó al fútbol chileno. Fue el entrenador que nos cambió la mentalidad y la manera de pensar el fútbol".

"A partir de Bielsa se empezó a jugar de otro modo. Y dio frutos. Todo esto lo digo habiendo compartido apenas un puñado de entrenamientos con Bielsa", agregó.

Sin embargo, también tuvo palabras para Jorge Sampaoli, a quien definió como "la continuidad de Bielsa. Estuvo en un momento clave y tuvo mucha inteligencia para integrar a los chicos que habían trabajado con Bielsa y a nosotros, que lo conocíamos de la U".

"Todo fluyó de manera natural. De repente nos encontramos un grupo de 20 jugadores que sabían de memoria el libreto, que es similar en Bielsa y en Sampaoli. No fueron casualidad la Sudamericana con la U y las dos copas América", concluyó.