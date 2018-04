El calendario de Colo Colo y la U en Copa Libertadores

La Copa Libertadores entra en la parte final de la fase de grupos, donde Colo Colo y Universidad de Chile luchan por un cupo entre los 16 mejores.



El Cacique visitará este miércoles a Delfín en Manta a partir de las 21:45 horas, partido que está obligado a ganar para mantener sus chances de clasificar.



Por otro lado, la U tratará de dar vuelta la página de la goleada sufrida a manos de Cruzeiro, y visitará este jueves a las 19:15 horas a Racing en el Cilindro de Avellaneda.



El calendario de Colo Colo:



02-05 v/s Delfín (Jocay) 21:45 horas.

15-05 v/s Bolívar (Monumental) 20:30 horas.

24-05 v/s A. Nacional (Atanasio Girardot) 20:30 horas.



El calendario de Universidad de Chile:



03-05 v/s Racing (Cilindro de Avellaneda) 19:15 horas.

22-05 v/s Vasco da Gama (Nacional) 20:30 horas.