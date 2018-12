El caballo que nadie quería comprar porque se llama 'Sampaoli'

Los expertos en el tema tienen distintas estrategias al momento de elegir a un futuro caballo de carrera. Algunos apuntan a la composición física, mientras que otros buscan información genética o simplemente cábalas, que en su mayoría apuntan al nombre que tiene el animal.

El 28 de septiembre de 2016 nació Sampaoli, en San Isidro, Argentina. Pero no precisamente el extécnico de la selección chilena, si no que un potro que bautizaron con el mismo nombre que el DT.

Después de que se confirmara que Jorge Sampaoli llegaría a ser el técnico de la albiceleste, y su estilo no convenciera a los argentinos, la venta de este caballo se vio afectada, a tal punto, que nadie quería comprarlo.

"Lo empecé a mostrar después de la goleada frente a España y la gente no quería saber nada con el entrenador argentino. Me decían que ese nombre era mufa, que no iba a ganar ninguna carrera. Yo quería esperar a que terminara el Mundial para venderlo, porque si salíamos campeones me lo iban a pagar una fortuna, pero me convencieron de hacerlo antes. Tuve la suerte de encontrar a una persona que vino de Perú y le encantó desde el primer momento", explica el criador Julio Menditeguy al diario El Clarín.

En esa línea, señala: "Es difícil decidir los nombres porque el Reglamento Nacional de Carreras de Caballos de Pura Sangre bloquea varios. A muchos les pusimos como jugadores de Alemania después del 2014, como Kroos y Klose. No tuvimos la suerte de que ellos vengan a comprar nuestros caballos (risas)".