El Bayern de Arturo Vidal empató ante el Mainz por la Bundesliga

El Bayern Munich aún no logra digerir la polémica eliminación por Champions League. Tras la derrota ante el Real Madrid, el equipo de Arturo Vidal solo logró rescatar un empate como local ante el Mainz en el Allianz Arena.



El chileno no tuvo un buen cometido y fue partícipe del primer gol visitante tras entregar mal un balón hacia atrás. Noja Krkic aprovechó el error de Vidal y decretó el 1-0. Posteriormente, Frank Ribéry se despachó con una gran asistencia y Arjen Robben no perdonó.

Daniel Brosinski anotó de penal el 2-1 parcial para el Mainz. Sin embargo en el complemento Thiago Alcántara puso el empate final a los 73' de partido. Arturo Vidal fuee reemplazado a los 65' por Xabi Alonso.



A pesar del tropiezo, el Bayern sigue liderando la Bundesliga con 70 puntos, a nueve unidades del Leipzig, que jugará este domingo ante el Schalke.