El Barcelona descartó a Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla sigue entrenando de manera personal a la espera de un club donde pueda continuar su carrera.

Ahora fue el Barcelona de Guayaquil quién descartó su interés por el ex atacante azul. En conversación con CDF Noticias, Guillermo Almada, director técnico del cuadro ecuatoriano manifestó que: "No hay interés, yo no lo pedí".

Además confirmó que si existió un interés por el actual delantero de Universidad Católica, Edson Puch: "Lo de él sí fue real, intentamos traerlo, pero se fue a Católica", explicó el técnico de la escuadra ecuatoriana.

Con esto se siguen sumando los clubes que desechan o se interesan en la posibilidad de Mauricio Pinilla como fue el caso de Peñarol.