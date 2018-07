El Arsenal ficha a Lucas Torreira

El Arsenal sigue sumando refuerzos de cara a la próxima temporada y este martes presentó a Lucas Torreiro como nueva incorporación.



El jugador, de 22 años, que viene de disputar el Mundial con Uruguay, arribó a los "Gunners" por las próximas cinco temporadas.

"La garra charrúa es una forma de vivir el fútbol, ​​es la forma en que todos los uruguayos crecen, es la forma en que jugamos fútbol en nuestros barrios. Está dentro de cada uruguayo y es un poco difícil de explicar", indicó en su llegada al cuadro londinense.

