El amistoso mensaje de la Roma a Salah previo al duelo contra el Liverpool

La Roma se enfrentará con el Liverpool en una de las semifinales de la Champions League.



Tras conocerse el sorteo, la "Loba" recordó el paso de Mohamed Salah por el club y le mandó un amistoso mensaje a través de las redes sociales.



"Seremos oponentes durante 180 minutos, pero pase lo que pase, seguiremos siendo amigos de por vida", escribió el club en su cuenta de Twitter.



We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! 👋#ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9