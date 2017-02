EE.UU. reprodujo por error la versión nazi del himno de Alemania en la Fed Cup

Un chocante momento se vivió en la Fed Cup que se está realizando en Hawai, Estados Unidos, cuando por error interpretaron la versión nazi del himno de Alemania cuando el equipo germano se preparaba para debutar contra los locales.

Antes que comenzara el partido de los singles, un solista cantó la primera estrofa del himno alemán de la época del nazismo, donde dicen la famosa frase "Deutschland, Deutschland über alles" (Alemania, Alemania por encima de todo) que tras la Segunda Guerra Mundial se eliminó del himno.

La capitana del equipo, Barbara Rittner, afirmó que "no podía creerlo", y que "podría haberme echado a llorar. Fue sencillamente un momento increíblemente triste y chocante. No me podía explicar cómo podía pasar. Lo encuentro inexcusable. Es un escándalo".