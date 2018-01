Eduardo Vargas marcó un golazo en triunfo de Tigres ante Pachuca

Tigres derrotó con polémica a Pachuca en un ajustado partido en el Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León por la Liga MX.



Eduardo Vargas anotó un verdadero golazo y abrió el marcador para el elenco de Monterrey. El chileno recibió un balón desde la derecha a los 36' y definió con calidad a un costado del arquero.



No obstante, "Edu" estaba visiblemente adelantado, pero el árbitro del partido no cobró off side y validó la anotación del goleador.



Finalmente, Tigres derrotó por 3-2 al equipo de Ángelo Sagal, que también se hizo presente en las redes en la caída del Pachuca.