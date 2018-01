Eduardo Coudet debutó con una derrota en la banca de Racing

El periplo de Eduardo Coudet en Racing empezó con el pie izquierdo en la Superliga argentina. La "Acade" no hizo un buen partido y cayó por 2-1 en su visita a Unión de Santa Fe.



En el cuadro de Avellaneda vieron acción los refuerzos Ricardo Centurión, Leonardo Sigali, Alejandro Donati y Nery Domínguez. No obstante, no fue suficiente para rescatar unidades en el retorno del fútbol trasandino.



Tras la derrota, el "Chacho" hizo una fuerte autocrítica y aseguró que "después de este partido los puntos a mejorar son todos. Jugamos mal, no me gustó nada cómo jugamos".



Cabe recordar que Racing comparte con Universidad de Chile el Grupo E de la Copa Libertadores y se enfrentarán el próximo 3 de abril por el partido de ida en el Nacional.