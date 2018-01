Ederson y el momento de Bravo: "Es normal estar triste cuando no juegas regularmente"

Ederson ha sido uno de los grandes responsables de la gran campaña del Manchester City y se ganó la confianza de Pep Guardiola en el arco ciudadano dejando en la banca a Claudio Bravo.



El brasileño de 24 años manifestó sentirse muy tranquilo y cómodo con el estilo de juego del equipo: "Siempre me dan muchos pases y eso me ayuda a comenzar la jugada para poder crear una ventaja e ir al ataque con oportunidades de gol".

Respecto a su relación con Claudio Bravo: "Es muy buena. Él me ayuda mucho todos los días, he aprendido mucho de él. Bravo me respeta mucho tanto como al resto de nuestros compañeros de equipo".

"(Bravo) Trabaja muy duro, da lo mejor de sí en los entrenamientos y, obviamente, es normal estar triste cuando no juegas regularmente, pero al final del día es elección del entrenador", agregó en conversación con Manchester Evening News.