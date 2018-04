Echeverría y el duelo con Racing: "Lautaro Martínez es un jugador muy peligroso"

Universidad de Chile se medirá este martes ante Racing por el Grupo E de la Copa Libertadores y Rodrigo Echeverría ya palpita el partido que se disputará en el estadio Nacional.



"Será un partido muy duro, porque Racing es un grande de Argentina y todos los partidos de la Copa son difíciles. Vamos a prepararlo de la mejor manera durante estos días, viendo videos de ellos para poder contrarrestar sus puntos más fuertes", dijo el defensor en conversación con El Mercurio.



Al ser consultado por el buen momento de Lautaro Martínez, Echeverría señaló que "Racing no es sólo Lautaro, pero sin duda que es un jugador muy peligroso. La fórmula para marcarlo me la guardo, para que él no se entere".



Por último se mostró confiado en que la U consiga los tres puntos y quede como puntero del grupo. "Esperamos quedarnos con el triunfo, nos sentimos muy preparados para poder ganar", concluyó.