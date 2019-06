EA reveló el primer tráiler del FIFA 20 con el regreso del fútbol callejero y de sala

El próximo martes 3 de junio, Electronic Arts llevará acabo una nueva versión de la popular E3, evento que muestra oficialmente sus adelantos en videojuegos y sus distintas sagas, evento que se realizará en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, en California, Estados Unidos

Una de esas sagas, y quizá si la más popular, es el FIFA, emulador de fútbol que este sábado mostró sus primeras imágenes en su versión FIFA 20, bajo el título VOLTA Football, y que causó euforia en las redes sociales por el regreso del fútbol callejero y el fútbol sala.

FIFA 20, VOLTA Football, incluirá un nuevo modo de fútbol callejero. Así, podremos disfrutar de partidos 3 contra 3 (sin arquero), 4 contra 4, 4 contra 4 sin portero y 5 contra 5, además de un modo de fútbol sala profesional.

El juego fue anunciado en venta para el 27 de septiembre del presente año y estará disponible en las consolas PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch y PC, mientras que el modo VOLTA (fútbol callejero) sólo estará para las versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC, de acuerdo con la web oficial.

De acuerdo a lo anunciado por la empresa, el modo VOLTA permitirá desarrollar una propia historia, en la que el jugador podrá ir adquiriendo experiencia, además de poder jugar la Liga VOLTA, en la que se deberá luchar por ascender o no descender en dicho torneo.

Break New Ground with VOLTA Football in #FIFA20 #VOLTA https://t.co/TUWEow0DSf pic.twitter.com/cuPqfQtrGt