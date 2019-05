Duro cruce de palabras entre los entrenadores en la final del básquetbol chileno

El triunfo de Los Leones de Quilpué sobre Deportes Valdivia, en el tercer partido de la final de la Liga Nacional de Básquetbol, estuvo marcado por el enfrentamiento entre los entrenadores de ambos equipos, al término del encuentro.

Cuando Juan Manuel Córdoba, entrenador de Valdivia, comentaba lo sucedido a los micrófonos de ADN Deportes volvió a enfrentarse con Claudio Jorquera, adiestrador de Los Leones.

"Jorquera me insultó delante de todo el mundo", decía el trasandino cuando se volvió a topar con su par y lo encaró para que repitiera lo le había dicho. "Por qué no me insultás ahora", arremetió.

Y Jorquera no dudó en aceptar el desafío. "Te dije drogadicto y la conchetumadre".

En lo deportivo, Los Leones se impusieron por 90-85 y dejaron 1-2 el marcador de la final.