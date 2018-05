Dura acusación de conocido DT argentino a su colega Sampaoli: "No es buena gente, usa mañas"

Una fuerte acusación en contra de Jorge Sampaoli realizó el actual técnico argentino del Manta de la segunda división de Ecuador, Juan Amador Sánchez, quien aseguró que el estratego de la albiceleste le trató de quitar el puesto cuando ambos dirigían en el fútbol peruano.

"En Perú tuve un episodio que no me gustó. Sampaoli se portó muy mal conmigo. Estaba tambaleando en el puesto de DT y él se tiró de cabeza para ser mi reemplazante. No es buena gente, usa mañas", lanzó el técnico.

El hecho que se refiere Sánchez habría ocurrido el 2006, cuando el ex futbolista comandaba al Universitario. Ahí el ex DT de la Roja habría intentado pasar del Coronel Bolognesi a uno de los principales equipos incaicos, lo que no se terminó produciendo, ya que finalmente fichó por Sporting Cristal.

Por este polémico episodio, el estratego de Manta afirmó: "Es la primera vez que no estoy identificado con Argentina con miras al Mundial".