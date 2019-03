Duelo entre Napoli y Arsenal destaca en el sorteo de la Europa League

Se realizó el sorteo de los cuartos de final de la UEFA Europa League tras ayer definido a todos los clasificados.

El cuadro final determinó que los choques serán entre Arsenal y Napoli, siendo este el más destacado. Otro que resulta atractivo es el cruce del Valencia frente al Villarreal.

En tanto, el Benfica (exequipo de Nicolás Castillo) se medirá con el Eintracht Frankfurt. El duelo restante será el del Chelsea ante el Slavia Praga.

Los partidos se disputarán el 11 y 18 de abril por la ronda de los cuartos de final.

🤩 The quarter-finals draw in full 🤩



Most exciting game? 🤔#UEL | #UELdraw pic.twitter.com/W3OBTlHM3U